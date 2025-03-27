МВД России: мошенники начали атаковать домовые чаты

Фото: Мария Зверева

Мошенники активизировались в домовых чатах, предлагая жильцам бесплатно забрать ненужную технику и мебель. Об этом сообщили в МВД России. Злоумышленники представляются соседями и размещают фишинговые ссылки, чтобы заразить телефоны пользователей вредоносным ПО.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По информации киберполиции, мошенники пишут сообщения с предложениями о бесплатном получении бытовой техники. Заинтересованные граждане получают фото или видео, подтверждающее наличие предмета, и договариваются о встрече. Однако перед встречей «сосед» извиняется и предлагает отправить технику только с курьером, прося перейти по ссылке для оформления доставки.

— Цель злоумышленников — похитить персональные данные и получить доступ к платежным средствам, — предупреждают в МВД. Жителям советуют быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Анастасия Фартыгина