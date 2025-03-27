МВД России: мошенники начали атаковать домовые чаты
Мошенники активизировались в домовых чатах, предлагая жильцам бесплатно забрать ненужную технику и мебель. Об этом сообщили в МВД России. Злоумышленники представляются соседями и размещают фишинговые ссылки, чтобы заразить телефоны пользователей вредоносным ПО.
По информации киберполиции, мошенники пишут сообщения с предложениями о бесплатном получении бытовой техники. Заинтересованные граждане получают фото или видео, подтверждающее наличие предмета, и договариваются о встрече. Однако перед встречей «сосед» извиняется и предлагает отправить технику только с курьером, прося перейти по ссылке для оформления доставки.
— Цель злоумышленников — похитить персональные данные и получить доступ к платежным средствам, — предупреждают в МВД. Жителям советуют быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам.
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