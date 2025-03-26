Граждане России и Белоруссии не смогут голосовать на местных выборах в Эстонии

Поправка принята в порядке срочного производства

Фото: Олег Тихонов

Парламент Эстонии принял закон об изменениях в Конституции республики. Согласно поправке, проживающие в стране на постоянной основе граждане России и Белоруссии лишены права голоса на местных выборах. Об этом пишет «Интерфакс».

За принятие поправки проголосовали 93 депутата из 101, семеро были против, воздержавшихся не было. Для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию необходимо было большинство в две трети голосов членов парламента, или не менее 68 голосов.

Поправка принята в порядке срочного производства, чтобы граждане России и Белоруссии не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений, назначенных на 19 октября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но начиная с будущих выборов право голоса потеряют и они. Парламентарии считают, что это даст негражданам достаточно времени для оформления эстонского гражданства и участия в следующих местных выборах уже в качестве граждан Эстонии.

Эту инициативу представили еще в октябре прошлого года.

Рената Валеева