В Альметьевске разоблачили сеть массажных салонов, оказывающих интимные услуги

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске пресечена деятельность трех массажных салонов, где под видом эротического массажа оказывались услуги интимного характера. Организаторы незаконного бизнеса задержаны, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были выявлены массажные салоны, в которых оказывались интимные услуги, был проведен обыск в частном доме по улице Радищева.

Были задержаны организаторы незаконной деятельности: трое мужчин и женщина — в возрасте от 35 лет до 61 года. По версии следствия, они нанимали девушек для оказания интимных услуг, выплачивали им заработную плату, получали денежные средства от клиентов и вели учет посещений.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В поле зрения правоохранительных органов попали пять девушек в возрасте от 19 до 34 лет, оказывавшие интимные услуги за денежное вознаграждение. Одна из них оказывала услуги эротического массажа в период с марта по ноябрь 2024 года, будучи несовершеннолетней.

Во время обыска помещений полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, ноутбук и блокноты с информацией, подтверждающей организацию противоправной деятельности, а также прайс-листы сексуальных услуг, которые оказывались под видом эротического массажа.

СУ СК по Татарстану возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241 (организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетнего) и ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией) УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

