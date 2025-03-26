В Стамбуле избрали исполняющего обязанности мэра

В Стамбуле на голосовании избрали нового исполняющего обязанности мэра. Им стал представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан. Он заменил арестованного Экрема Имамоглу, пишет РИА «Новости».

Совет мэрии смог избрать нового руководителя только в третьем туре голосования. У партии CHP, к которой принадлежат Имамоглу и Аслан, в совете 185 мест из 314. За Нури Аслана проголосовало большинство членов совета — 177 человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Имамоглу возглавлял мэрию Стамбула с 2019 года. В 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.

Протестные акции в поддержку Имамоглу продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, несмотря на запрет властей на митинги и демонстрации. Число задержанных участников акций превысило 1,4 тыс. человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию «не играть на нервах» турецкого народа.

Рената Валеева