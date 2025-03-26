В Балтасинском районе мужчина предстанет перед судом за жестокое обращение с животными

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Балтасинского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в период с января по февраль 2025 года обвиняемый, имея в своем хозяйстве крупный рогатый скот, умышленно лишил животных доступа к пище и воде. Это было сделано с целью экономии средств на их содержание и освобождения от ухода за ними.

Реальное время / realnoevremya.ru

В результате длительного голодания несколько коров и телят погибли, а оставшиеся животные оказались в состоянии сильного истощения. Согласно заключению ветеринарных экспертов, смерть крупного рогатого скота наступила от алиментарной дистрофии, вызванной голоданием.

Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Рената Валеева