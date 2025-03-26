Минниханов и «Газпром СПГ технологии» обсудили перспективы развития рынка
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области производства и сбыта сжиженного природного газа (СПГ).
Ключевой темой беседы стали перспективы развития производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ в регионе. В обсуждении также принял участие заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата Кабмина Шамиль Гафаров.
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