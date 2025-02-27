Слетал в Эмираты без разрешения: в Казани суд отказался заключать под стражу сына экс-главы «Татфлота»

Фото: Ирина Плотникова

Заменил подписку о невыезде запретом определенных действий сегодня казанский суд фигуранту резонансного дела о смерти управделами Минземимущества Татарстана. На заседании выяснилось, находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый четыре раза выезжал за границу — трижды в Арабские Эмираты и один раз в ДНР, причем в феврале 2025-го не получал на это согласие суда, передает с заседания журналист «Реального времени».

До 27 мая подсудимому запрещено выходить за пределы жилища с 22 часов вечера до 6 утра, посещать места продажи алкоголя и проведения массовых и культурных мероприятий, а также управлять маломерными судами в навигационный период.

Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев просил суд заключить обвиняемого в СИЗО. Адвокат Нияз Халитов настаивал на отклонении ходатайства, указывая, что в ходе предварительного следствия его клиент пересекал границу исключительно с разрешения следователя, о чем имеются документы. Впрочем, выяснилось — после поступления дела в Кировский суд Казани Мухутдинов нарушил подписку о невыезде — в феврале он провел несколько дней в Арабских Эмиратах, не уведомляя ни суд, ни силовиков.

Свои поездки на Ближний Восток начиная с октября 2024 года обвиняемый объяснил служебной необходимостью — он работает представителем по внешним экономическим связям на Ближнем Востоке дирекции продаж «Нэфис Косметикс». Выезд в Донецкую Народную Республику защита обосновала необходимостью доставки гуманитарной помощи. Как отметил защитник, ранее его клиент и погибший при затоплении катера Ильназ Валеев ездили в новые регионы РФ вместе.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, сына экс-директора судоходной компании «Татфлот» Ленара Мухутдинова обвиняют в пьяной езде на катере с нарушением правил эксплуатации, которые обернулись гибелью управделами МЗИО Татарстана Ильназа Валеева в сентябре 2021 года.

Подсудимый признает все, кроме распития спиртного до и в процессе управления водным транспортом. Ведь протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей депутат не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться по-хорошему, и уже через сутки явился на допрос. Разумеется, трезвым.

По версии обвинения, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину. Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет.

Брата погибшего и его представителя сегодня на заседании не было. От потерпевшего поступили ходатайства о прекращении дела за примирением сторон, в случае если суд посчитает возможным смягчить квалификацию обвинения, и о дальнейшем рассмотрении дела без его участия.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После оглашения решения по мере пресечения адвокат обвиняемого отозвал ранее заявленное ходатайство о возврате дела в прокуратуру ввиду процессуального нарушения. По данным защиты, приобщенный к материалам следствия протокол об ознакомлении с материалами дела составлен в день, когда Мухутдинов находился за пределами РФ и физически не мог участвовать в следственных действиях. Отзыв ходатайства защитник обосновал тем, что, несмотря на нестыковку в датах, с материалами дела он и его клиент были ознакомлены в полном объеме и в этой части нарушения прав на защиту нет.

Председательствующая по делу судья посчитала нужным самостоятельно поставить вопрос о возврате дела по выявленному основанию. Гособвинитель попросил время для изучения вопроса и вызова в суд следователя. В заседании объявили перерыв до конца марта.