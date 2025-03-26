Михаилу Ефремову предложили работу на швейной фабрике в Иваново

Фото: Руслан Ишмухаметов

Михаилу Ефремову предложили должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Гендиректор фабрики Юрий Лукьянчиков рассказал о своем решении, подчеркнув, что является поклонником творчества актера и хочет помочь ему в трудный период. Об этом сообщили в «RT на русском».

— Ефремова освобождают. А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет, — сказал Лукьянчиков.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что фабрика не стремится заработать на имени актера. Ефремову готовы предоставить квартиру в Иваново, питание, кабинет и служебное авто. Также планируется привлечь его к работе с детьми в театральном кружке.

Директор уточнил, что актеру не обязательно постоянно жить в Иваново: он может работать в Москве и периодически приезжать на фабрику. Ранее во время отбывания наказания Ефремов уже работал на швейном предприятии.

Напомним, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, получил условно-досрочное освобождение. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его ходатайство.

