Михаил Ефремов получил условно-досрочное освобождение

Фото: Максим Платонов

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, получил условно-досрочное освобождение. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил его ходатайство, сообщили в РИА «Новости».

Во время заседания представитель исправительного учреждения подчеркнул, что Ефремов работал кладовщиком и подсобным рабочим, проявляя добросовестное отношение к обязанностям. За время отбывания наказания у него было одно серьезное нарушение — использование телефона, а также три незначительных. Все взыскания были погашены, и конфликтов с другими осужденными у него не возникало.

Ефремов активно участвовал в жизни колонии, стал победителем Всероссийского конкурса по роману Достоевского «Преступление и наказание» и получил несколько наград. В суде он признался, что не понимает, зачем использовал телефон, и выразил глубокое раскаяние за свои действия.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко добавил, что актер полностью возместил моральный вред потерпевшим и активно участвовал в культурной жизни колонии. Прокуратура согласилась с условно-досрочным освобождением, но уточнила, что наказание в виде лишения права управлять автомобилем на три года должно остаться.

— Я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни, — сказал Ефремов в своем выступлении.

Анастасия Фартыгина