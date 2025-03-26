Народный артист Татарстана Илья Славутский получил звание заслуженного артиста России
Илья Славутский, народный артист Татарстана, получил звание заслуженного артиста России. Указ подписал президент России Владимир Путин и опубликован на официальном портале правовых актов.
- Славутский отмечен за свой вклад в развитие культуры и искусства в стране. В указе подчеркивается его «многолетняя плодотворная деятельность».
В сезоне 2023-2024 он стал единственным представителем Татарстана, претендующим на Национальную театральную премию «Золотая маска». Артист известен своими яркими ролями в Качаловском театре.
В 2024 году он сыграл Клавдия в спектакле «Гамлет» по Шекспиру. За эту работу он номинирован на «Золотую Маску» в категории «Лучшая мужская роль».
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