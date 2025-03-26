В парке Победы в Казани создадут мемориальную зону, посвященную ветеранам СВО

Сроки ее открытия неизвестны, сообщили в мэрии города

Фото: Олег Исаков

Институт развития города разрабатывает проект комплексного развития парка Победы в Казани, включая мемориальную зону, посвященную ветеранам СВО. Сроки создания мемориала пока неизвестны, рассказала в ходе XXXVII сессии Казгордумы замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.



— Разрабатывается проект мемориальной зоны по муниципальному заданию. [Этим] занимается Институт развития города. О сроках, датах ничего неизвестно, надо будет ждать окончания СВО, — сказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее в связи ростом числа заявок от родственников погибших, самих ветеранов, планируется создание временного мемориала, подчеркнула спикер.

— Будет заложен камень на том месте, где [позже] будет [открыт] мемориал, — заявила Гузель Сагитова.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать в казанском парке Победы мемориальную зону, посвященную спецоперации, еще в сентябре 2023 года.

Галия Гарифуллина