Ник Фрост рассматривается на роль Хагрида в новом сериале «Гарри Поттер»

Британский актер Ник Фрост близок к подписанию контракта на роль Рубеуса Хагрида в новом сериале по «Гарри Поттеру», сообщили в Deadline.

Фрост известен по фильмам «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Ранее на эту роль также претендовал Бретт Голдстин.

В сериале, который создает компания HBO, также ожидаются Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир как Минерва МакГонагалл и Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа. HBO пока не комментирует слухи о кастинге, но уточнила, что будет подтверждать детали по мере заключения сделок.

Фрост привлек внимание фанатов после загадочной публикации в соцсетях, где он намекнул на участие в проекте. Он также начал подписываться на других актеров из «Гарри Поттера», что добавило интриги вокруг его возможной роли.

Напомним, что американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок сериала по франшизе о Гарри Поттере летом 2025 года. Съемки будут проходить на киностудии «Ливсден» в Лондоне, где ранее снимались фильмы по этой же серии книг.



Анастасия Фартыгина