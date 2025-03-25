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Путин присвоил Михалковой, Олешко и Аверину звание народного артиста России

20:42, 25.03.2025
Путин присвоил Михалковой, Олешко и Аверину звание народного артиста России
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов страны нескольким актерам. Среди награжденных — Анна Михалкова, Александр Олешко и Максим Аверин. Указ о награждении опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кроме того, звание народной артистки получила актриса театра имени Вахтангова Лидия Вележова, а актеру театра имени Ойунского Ефиму Степанову также было присвоено это высокое звание.

Накануне Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки России двум известным певицам — Кате Лель и Елене Ваенге.

Анастасия Фартыгина

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