Путин присвоил Михалковой, Олешко и Аверину звание народного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов страны нескольким актерам. Среди награжденных — Анна Михалкова, Александр Олешко и Максим Аверин. Указ о награждении опубликовали на официальном портале правовой информации.
Кроме того, звание народной артистки получила актриса театра имени Вахтангова Лидия Вележова, а актеру театра имени Ойунского Ефиму Степанову также было присвоено это высокое звание.
Накануне Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки России двум известным певицам — Кате Лель и Елене Ваенге.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.