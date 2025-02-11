Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки России двум известным певицам — Кате Лель и Елене Ваенге. Указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Катя Лель, которой исполнилось 50 лет, достигла пика своей популярности в начале 2000-х годов. Среди ее самых известных хитов можно выделить «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни» и «Я по тебе скучаю». Кроме того, она является народной артисткой Чечни и Кабардино-Балкарии.

Елена Ваенга, также известная своим ярким творчеством, продолжает радовать поклонников новыми композициями и выступлениями. Присвоение звания заслуженной артистки России подчеркивает значимость их вклада в музыкальную культуру страны.

Также Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Государственного совета Татарстана Марата Ахметова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Анастасия Фартыгина