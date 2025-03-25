Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане оказалась ниже эпидпорога на 21,8%

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С 17 по 23 марта 2025 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане снизилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей и оказалась ниже эпидемического порога на 21,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

В структуре положительных анализов 62,4% составляют вирусы гриппа, а среди негриппозных вирусов преобладают РС-вирусы и риновирусы. С начала эпидемического сезона в 87 школах приостановлен учебный процесс в 191 классе, а Рыбно-Слободская СОШ №2 закрыта полностью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фильтрах в образовательных учреждениях было выявлено более 37 тыс. учащихся и 1 780 педагогов с температурой или симптомами ОРВИ, которых не допустили к занятиям.

В связи с этим Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики:

использование масок в общественных местах;

регулярное мытье рук и избегание контактов с больными;

при первых признаках заболевания рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.

Анастасия Фартыгина