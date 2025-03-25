В Казани помощь маломобильным пассажирам на вокзалах возросла на 8,5%

Фото: Максим Платонов

За первые два месяца 2025 года специализированная помощь на вокзалах Горьковской железной дороги была оказана почти 3,5 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казани зарегистрировано более 350 заявок на такую помощь.

В прошлом году на пригородном вокзале Юдино-2 была открыта новая зона ожидания для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Это улучшает условия для людей с особыми потребностями и делает поездки более комфортными.

Напомним, что за 2024 год метрополитеном столицы Татарстана воспользовалось 172 тыс. человека с ограниченными возможностями, что на 59% больше, чем в предыдущем году (108 тыс. пассажиров).



Анастасия Фартыгина