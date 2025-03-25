В Минэнерго Дагестана назвали причину взрыва в магазине сотовой связи

По предварительной информации Министерства энергетики и тарифов Дагестана, причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа на подземном газопроводе. Об этом пишет ТАСС.

Магазин расположен на улице Имама Шамиля. У собственника объекта есть исполнительно-техническая документация, но договор поставки ресурса отсутствует. Кроме того, объект не был подключен к газовым сетям.

После взрыва в салоне связи пострадали четыре человека. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое.

Ранее сообщалось о взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Махачкале. В результате взрыва начался пожар, пострадала женщина, повреждены конструкции здания и припаркованные автомобили.

Рената Валеева