В Казани граффити и рекламу на стройках обяжут согласовывать с властями
Казанские власти планируют ввести обязательное согласование граффити и рекламных материалов, размещаемых на заборах строительных площадок. Соответствующий проект постановления опубликован и находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно проекту, застройщики будут обязаны согласовывать размещение любых графических элементов и рекламной продукции на строительных ограждениях с уполномоченными органами исполкома города.
Целью инициативы является упорядочивание внешнего облика городской среды и предотвращение размещения несанкционированной рекламы и графических изображений на строительных объектах.
В случае принятия постановления, контроль за его исполнением будет возложен на замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.
Республиканские объекты декоративно-монументального искусства советского периода 1960—1980-х годов будут включать в реестр объектов культурного наследия. Об этом «Реальному времени» рассказала помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. Рабочая группа по этому вопросу создана при Министерстве культуры РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».
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