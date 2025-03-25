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В Казани граффити и рекламу на стройках обяжут согласовывать с властями

13:13, 25.03.2025
В Казани граффити и рекламу на стройках обяжут согласовывать с властями
Фото: Динар Фатыхов

Казанские власти планируют ввести обязательное согласование граффити и рекламных материалов, размещаемых на заборах строительных площадок. Соответствующий проект постановления опубликован и находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту, застройщики будут обязаны согласовывать размещение любых графических элементов и рекламной продукции на строительных ограждениях с уполномоченными органами исполкома города.

Целью инициативы является упорядочивание внешнего облика городской среды и предотвращение размещения несанкционированной рекламы и графических изображений на строительных объектах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В случае принятия постановления, контроль за его исполнением будет возложен на замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.

Республиканские объекты декоративно-монументального искусства советского периода 1960—1980-х годов будут включать в реестр объектов культурного наследия. Об этом «Реальному времени» рассказала помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. Рабочая группа по этому вопросу создана при Министерстве культуры РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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