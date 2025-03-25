В Казани водитель эвакуатора заплатит штраф за «опасное вождение» с падением ВАЗа

Фото: Мария Зверева

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности 23-летнего водителя эвакуатора, устроившего дрифт с последующим падением перевозимого автомобиля с платформы. Инцидент произошел на площади Тысячелетия и был запечатлен на видео, которое попало в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники отделения по ИАЗ полка ДПС выявили ролик, где водитель эвакуатора умышленно вводит свой автомобиль в управляемый занос. В результате маневра находившийся на платформе эвакуатора автомобиль ВАЗ-2115 упал.

Водитель был быстро установлен — им оказался 23-летний житель Пестречинского района. Он был приглашен в подразделение Госавтоинспекции, где с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушения ПДД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В объяснении водитель признался, что 15 марта на улице Набережной его остановили незнакомые люди и предложили сняться в видеоролике. По его словам, он должен был везти автомобиль на эвакуаторе и в определенный момент уронить его. За участие в съемках мужчина получил денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

В отношении водителя эвакуатора составлен административный материал по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного движения или обгона). Ему грозит штраф за «опасное вождение».

Рената Валеева