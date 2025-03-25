Собственник шахты «Листвяжная» получил условный срок за гибель 51 человека

Фото: Реальное время

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», произошедшем в ноябре 2021 года и унесшем жизни 51 человека. Об этом пишет ТАСС.

Собственник шахты и председатель совета директоров компании «СДС-уголь» Михаил Федяев признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорен к 3,5 года лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено заниматься управленческой деятельностью в компаниях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в течение 1,5 года.

Более суровое наказание назначено гендиректору «СДС-уголь» Геннадию Алексееву — 5 лет 3 месяца колонии общего режима. Технический директор Антон Якутов также получил реальный срок — 5 лет колонии общего режима.

Следствием установлено, что руководство шахты знало о систематических превышениях предельно допустимой концентрации метана, однако не приняло никаких мер для устранения нарушений. Игнорирование требований безопасности и стало причиной трагедии.

Взрыв на шахте «Листвяжная» стал одной из крупнейших катастроф в угольной отрасли России за последние годы. В результате взрыва погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей.

Рената Валеева