Продавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через «Госуслуги»

Фото: Мария Зверева

В России продавцы на маркетплейсах и онлайн-сервисах смогут получать верификацию через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от мошенников. Эта инициатива есть в поправках к законопроекту о противодействии кибермошенничеству, который Госдума рассмотрит во втором чтении 25 марта.

Профили продавцов, прошедших верификацию через «Госуслуги», будут отмечаться специальным визуальным индикатором. Покупатели получат инструмент для оценки надежности продавца, что снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Подтверждение личности через «Госуслуги» будет добровольным для продавцов. Поправки также фиксируют право онлайн-сервисов применять биометрию как дополнительный инструмент защиты личного кабинета. Использование этой технологии тоже будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан.

12 марта Минэкономразвития России выразило поддержку инициативе о внедрении функции «самозапрета» на покупки на маркетплейсах. Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков предложил ввести такую функцию для защиты граждан от импульсивных трат.

Рената Валеева