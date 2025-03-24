Казанского таксиста, ставшего невольным курьером мошенников, обяжут вернуть деньги пенсионерке

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании 355 тыс. рублей с соучастника мошеннической схемы. Он обманул 72-летнюю местную жительницу, сообщили в пресс-службе.

В январе 2025 года пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, представившись сотрудниками банка, убедили ее в необходимости перевода денежных средств, чтобы «обезопасить» от несанкционированных операций. Доверчивая женщина передала деньги таксисту, который, не зная о преступных намерениях, доставил деньги одному из соучастников.

Водитель, выполнявший роль курьера, получил за свои услуги вознаграждение в размере пяти тысяч рублей и передал пакет с деньгами неустановленному лицу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе расследования уголовного дела мужчина признал факт получения и передачи денег, а также факт получения вознаграждения.

В соответствии с законом лицо, неосновательно обогатившееся за счет другого лица, обязано вернуть приобретенное имущество.

Исковое заявление находится на рассмотрении суда.

Ранее в Казани 33-летний мужчина был приговорен к двум годам колонии за хищение более одного миллиона рублей у своей знакомой.

Рената Валеева