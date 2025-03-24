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В Казани мужчина получил два года колонии за мошенничество на миллион рублей

13:26, 24.03.2025
В Казани мужчина получил два года колонии за мошенничество на миллион рублей
Фото: Ирина Плотникова

В Казани 33-летний мужчина был приговорен к двум годам колонии за хищение более одного миллиона рублей у своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый обманом завладел деньгами женщины, уверяя ее, что средства нужны для лечения родственников и решения рабочих вопросов. Вместо того чтобы вернуть деньги, он потратил их на личные нужды.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Фартыгина

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