Татарстан вошел в топ-10 направлений для путешествий
Татарстан стал одним из самых популярных направлений для путешествий в апреле 2025 года, сообщает «Яндекс Путешествия».
Анализ данных поиска и бронирования отелей показал, что средняя цена за ночь в татарстанских отелях составит 7 950 рублей. Туристы обычно планируют поездку за 64 дня и проводят в регионе около 3 дней.
В топ-10 популярных направлений также вошли:
- Краснодарский край (7 900 /ночь),
- Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 600 /ночь),
- Москва и Подмосковье (8 600 /ночь),
- Калининградская область (7 500 /ночь),
- Ставропольский край (6 500 /ночь),
- Нижегородская область (6 800 /ночь),
- Ярославская область (6 400 /ночь),
- Дагестан (5 500 /ночь),
- Крым (8 200 /ночь).
Самыми популярными городами для поездок стали Санкт-Петербург (6 100 /ночь), Сочи (8 200 /ночь), Москва (7 300 /ночь), Казань (7 500 /ночь) и Калининград (7 000 /ночь).
По данным сервиса, больше всего туристов в апреле отправятся в Южный федеральный округ (7 700 /ночь) и Центральный федеральный округ (8 000 /ночь). Из Казани популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ставропольский край.
Напомним, что недавно аналитики определили Казань как одно из самых привлекательных направлений для соло-туризма.
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