Востребованность вакансий для пенсионеров увеличилась на 89%
Число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» на платформе «Авито Работа» за год увеличилось почти вдвое (+89%), показало исследование сервиса.
Наибольший прирост демонстрируют следующие позиции:
- оператор колл-центра: +147%,
- продавец-консультант: +145%,
- кассир: +142%,
- водитель-экспедитор: +145%,
- водитель категории C: +132%.
— Расширение воронки найма за счет слоев населения, менее представленных на рынке труда, становится одним из главных трендов в сфере занятости. Работодатели рассматривают кандидатов старшего возраста как ценных работников, обладающих опытом, высоким уровнем ответственности и лояльностью, — добавил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».
Гибкие графики работы и возможность трудоустройства рядом с домом делают такие вакансии особенно привлекательными для пенсионеров.
Напомним, что депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить пенсии для пенсионеров, чей страховой стаж превышает 30 лет. Они предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.
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