Востребованность вакансий для пенсионеров увеличилась на 89%

Фото: Василий Иванов

Число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» на платформе «Авито Работа» за год увеличилось почти вдвое (+89%), показало исследование сервиса.

Мария Зверева / realnoevremya.ru



Наибольший прирост демонстрируют следующие позиции:

оператор колл-центра: +147%,

продавец-консультант: +145%,

кассир: +142%,

водитель-экспедитор: +145%,

водитель категории C: +132%.

— Расширение воронки найма за счет слоев населения, менее представленных на рынке труда, становится одним из главных трендов в сфере занятости. Работодатели рассматривают кандидатов старшего возраста как ценных работников, обладающих опытом, высоким уровнем ответственности и лояльностью, — добавил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гибкие графики работы и возможность трудоустройства рядом с домом делают такие вакансии особенно привлекательными для пенсионеров.

Напомним, что депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить пенсии для пенсионеров, чей страховой стаж превышает 30 лет. Они предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.



Матвей Гавриков