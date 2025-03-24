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Востребованность вакансий для пенсионеров увеличилась на 89%

14:21, 24.03.2025
Востребованность вакансий для пенсионеров увеличилась на 89%
Фото: Василий Иванов

Число откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» на платформе «Авито Работа» за год увеличилось почти вдвое (+89%), показало исследование сервиса.

Мария Зверева / realnoevremya.ru


Наибольший прирост демонстрируют следующие позиции:

  • оператор колл-центра: +147%,
  • продавец-консультант: +145%,
  • кассир: +142%,
  • водитель-экспедитор: +145%,
  • водитель категории C: +132%.

— Расширение воронки найма за счет слоев населения, менее представленных на рынке труда, становится одним из главных трендов в сфере занятости. Работодатели рассматривают кандидатов старшего возраста как ценных работников, обладающих опытом, высоким уровнем ответственности и лояльностью, — добавил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гибкие графики работы и возможность трудоустройства рядом с домом делают такие вакансии особенно привлекательными для пенсионеров.

Напомним, что депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличить пенсии для пенсионеров, чей страховой стаж превышает 30 лет. Они предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов.

Матвей Гавриков

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