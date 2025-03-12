В Госдуме предложили увеличить пенсии для россиян со стажем более 30 лет

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой увеличить пенсии для пенсионеров, чей страховой стаж превышает 30 лет. Они предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в интервью РИА «Новости».

Идея о доплате была впервые озвучена в июне прошлого года, когда группа депутатов ЛДПР внесла законопроект в Госдуму. Однако ранее этот законопроект был отклонен. Слуцкий уточнил, что, несмотря на это, фракция продолжит добиваться его принятия, так как вопрос повышения пенсий для пожилых россиян является принципиальным для партии.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена ее бурного развития, жили достойно. Благодаря их усилиям мы смогли пережить трудные времена, — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, предлагаемая доплата поможет старшему поколению обеспечить себе более качественную жизнь.

— Если в стране дети и старики счастливы, значит, в этой стране справедливый строй и перспективы для развития. ЛДПР будет работать над улучшением ситуации, — добавил он.

Также в Госдуму внесут законопроект, предлагающий перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Инициатива, озвученная главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, предполагает увеличение максимального количества страховых пенсионных баллов, которые может накопить работающий пенсионер, с 3 до 10.



Анастасия Фартыгина