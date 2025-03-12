В Госдуме предложили увеличить пенсии для россиян со стажем более 30 лет
Депутаты от ЛДПР выступили с инициативой увеличить пенсии для пенсионеров, чей страховой стаж превышает 30 лет. Они предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в интервью РИА «Новости».
Идея о доплате была впервые озвучена в июне прошлого года, когда группа депутатов ЛДПР внесла законопроект в Госдуму. Однако ранее этот законопроект был отклонен. Слуцкий уточнил, что, несмотря на это, фракция продолжит добиваться его принятия, так как вопрос повышения пенсий для пожилых россиян является принципиальным для партии.
— Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена ее бурного развития, жили достойно. Благодаря их усилиям мы смогли пережить трудные времена, — подчеркнул Слуцкий.
По его словам, предлагаемая доплата поможет старшему поколению обеспечить себе более качественную жизнь.
— Если в стране дети и старики счастливы, значит, в этой стране справедливый строй и перспективы для развития. ЛДПР будет работать над улучшением ситуации, — добавил он.
Также в Госдуму внесут законопроект, предлагающий перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Инициатива, озвученная главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, предполагает увеличение максимального количества страховых пенсионных баллов, которые может накопить работающий пенсионер, с 3 до 10.
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