В Татарстане спрос на кадры в халяль-индустрии вырос на 72%

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году татарстанские компании, работающие по стандартам халяль, разместили порядка 600 вакансий для различных специалистов. Это на 72% больше. Об этом сообщили в РБК «Татарстан». Прирост в регионе составил 49%, а в России в целом — 75%.

Наиболее востребованными халяль-специалистами остаются повара. Их приглашают в заведения общепита, цеха по производству готовой еды в супермаркетах, службы доставки блюд, на предприятия по выпуску полуфабрикатов. В топ-5 востребованных специалистов также входят:

упаковщики;

продавцы-кассиры;

пекари;

кассиры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным «Авито Работы», заметнее всего в халяль-индустрии Татарстана, по сравнению с 2023 годом, увеличился спрос на упаковщиков (+156%) и на кассиров (+111%). Количество вакансий для продавцов-кассиров выросло на 70%, для пекарей — на 34%, а для поваров — на 23%.

Спрос на специалистов в халяль-индустрии растет, вместе с ним увеличивается и предлагаемая зарплата. Ее медиана в Татарстане, по данным «hh.ru Поволжье», в прошлом году составила 63,3 тыс. рублей, что на 26% больше, чем в 2023-м. Заметнее всего выросла средняя предлагаемая зарплата для кассиров — на 118%, составив, по данным «Авито Работы», 57,2 тыс. руб. в месяц. Поварам стали предлагать на 50% больше, чем в 2023 году, пекарям — на 26%, упаковщикам — на 16%, а продавцам-кассирам — на 10%.

Зарплатные ожидания татарстанцев, которые хотят работать в халяль-индустрии, выросли за год на 50% и составили в среднем 45 тыс. руб., рассказал представитель «Авито Работы» в Татарстана Наиль Хафизов. В текущем году медиана этого показателя достигла 50 тыс. руб., заявила Султанова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в мае 2025 года в Казани состоится крупнейшая в России международная выставка халяль-индустрии — Russia Halal Expo 2025. Мероприятие пройдет с 14 по 16 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Анастасия Фартыгина