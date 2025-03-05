В Казани пройдет крупнейшая выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo 2025

Фото: Мария Зверева

В мае 2025 года в Казани состоится крупнейшая в России международная выставка халяль-индустрии — Russia Halal Expo 2025. Мероприятие пройдет с 14 по 16 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Выставка предоставит участникам возможность не только представить свою продукцию, но и установить деловые связи с бизнесменами, инвесторами и представителями власти из более чем 80 стран.

Глава Агентства инвестразвития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что выставка станет важным инструментом для выхода на новые рынки и поиска надежных партнеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году в выставке уже участвовали 324 компании, а экспозиция заняла 42 тыс. кв. м. Ожидается, что в 2025 году количество участников продолжит расти. Выставка охватит восемь ключевых направлений, включая исламские финансы и международные стенды.

Напомним, форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая, и выставка станет важной частью этого значимого события.

Также форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» включили в программу мероприятий, посвященных объявлению Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году.

Анастасия Фартыгина