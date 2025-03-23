Эксперты: в Казани молодежь непримирима к любым проявлениям харассмента

Фото: Мария Зверева

В Казани даже минимальные проявления харассмента становятся неприемлемыми, особенно для молодежи, показал опрос сервиса SuperJob. Исследование проводилось среди экономически активного населения города с опытом работы.

Согласно данным, 7% казанцев сталкивались с домогательствами со стороны руководства, 10% — со стороны коллег. Женщины чаще подвергаются сексуальной агрессии: 11% сообщили о домогательствах со стороны начальства, 14% — со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели составили 4% и 7% соответственно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Молодые люди до 34 лет особенно чувствительны к нарушению границ: 10% пожаловались на неподобающее поведение со стороны менеджмента, 18% — со стороны коллег. Такие случаи чаще озвучиваются благодаря политике открытости в обществе. Даже предложения подвезти могут восприниматься как домогательство.

При этом только в каждой двадцатой компании (5%) существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента.

Напомним, что спрос на корпоративных психологов в Татарстане за год вырос в шесть раз.



Матвей Гавриков