Спрос на корпоративных психологов в Татарстане вырос в 6 раз

Фото: Мария Зверева

Спрос на корпоративных психологов в Татарстане за год вырос в шесть раз, передает РБК Татарстан по данным портала hh.ru. За прошедший год количество вакансий для таких специалистов увеличилось на 68% по сравнению с предыдущим годом.

По данным hh.ru, в Поволжье в 2023 году было опубликовано 32 вакансии для корпоративных психологов, что на 80% больше, чем в 2022 году. При этом предлагаемая зарплата составила в среднем 70 тысяч рублей, что на 18% меньше, чем в 2021 году. Однако соискатели, как правило, рассчитывают на более высокий доход — около 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают стабильный рост интереса к корпоративной психологии уже на протяжении пяти лет.

— Запрос на системную поддержку сотрудников формируется под влиянием цифровизации бизнес-процессов, перехода на гибридный формат работы и увеличения стресс-факторов, — отметила руководитель поискового маркетинга сервиса «Профи.ру» Мария Сафонова.

Специалисты особо подчеркивают важность роли корпоративного психолога в современных условиях нестабильности и высоких требований к сотрудникам.

— Сегодня кандидат оценивает не только уровень зарплаты, но и психологический комфорт в коллективе, возможность профессионального роста, адекватные взаимоотношения с руководителем,— заявила преподаватель Московского института психологии Анастасия Тахтарова.

Наибольший спрос на корпоративных психологов наблюдается в крупных компаниях IT, финансового сектора, консалтинга, медицины и МЧС. В то же время все больше малых и средних предприятий начинают внедрять различные формы психологической поддержки сотрудников, включая как штатных специалистов, так и внештатное сотрудничество.



Напомним, что число вакансий в сфере медицины и фармацевтики в Казани за 2024 год выросло на 6%.

Матвей Гавриков