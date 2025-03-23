В Казани из-за неосторожности при курении, начался пожар
В Казани на улице Ш. Усманова, 4 произошел пожар в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные оперативно эвакуировали 68-летнюю женщину с помощью дыхательной маски и передали ее медикам. Пострадавшая была госпитализирована с отравлением продуктами горения.
Тело погибшего мужчины обнаружили в ходе тушения пожара. Возгорание охватило вещи на полу площадью около 2-3 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Дознаватели Госпожнадзора ГУ МЧС России по Татарстану устанавливают точную причину случившегося. В ведомстве напомнили правила безопасности:
- Не курить в постели.
- Использовать пепельницы и всегда убеждаться, что сигарета потушена.
Напомним, недавно в результате пожара в жилом доме в селе Танайка Елабужского района погиб 65-летний мужчина.
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