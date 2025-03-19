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Пожилой мужчина погиб в Елабужском районе из-за неосторожности при курении

11:41, 19.03.2025
Пожилой мужчина погиб в Елабужском районе из-за неосторожности при курении
Фото: Реальное время

В результате пожара в жилом доме в селе Танайка Елабужского района погиб 65-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Пожар удалось локализовать на площади 120 кв. м. В ходе тушения на кухне пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1959 года рождения. Открытое горение было полностью ликвидировано.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее Глава МЧС России Александр Куренков назвал прогноз весеннего половодья и пожаров в стране неблагоприятным. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера высокие.

Рената Валеева

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Происшествия Татарстан

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