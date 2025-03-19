Пожилой мужчина погиб в Елабужском районе из-за неосторожности при курении
В результате пожара в жилом доме в селе Танайка Елабужского района погиб 65-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Пожар удалось локализовать на площади 120 кв. м. В ходе тушения на кухне пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1959 года рождения. Открытое горение было полностью ликвидировано.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее Глава МЧС России Александр Куренков назвал прогноз весеннего половодья и пожаров в стране неблагоприятным. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера высокие.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.