Сегодня в Татарстане потеплеет до +8 градусов

В республике ожидается переменная облачность

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром на отдельных участках дорог гололедица, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 3–8 м/с. Утром в Казани ожидается от -3 до -8 градусов, местами на востоке и в низких местах до -12 градусов. Днем температура составит от +3 до +8 градусов. В Казани — от +6 до +8 градусов.

Напомним, в центре европейской части России возможны эпизоды резкого понижения температуры и выпадения снега в конце марта и апреле. По словам руководителя Гидрометцентра страны Романа Вильфанда, снег в апреле выпадает практически ежегодно, хотя устойчивый снежный покров уже не прогнозируется.

Галия Гарифуллина