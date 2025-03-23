Исследование: 58% казанцев считают профсоюзы необходимыми

Фото: Роман Хасаев

Большинство казанцев (58%) уверены в необходимости профсоюзов, хотя почти половина опрошенных (47%) не знают об их деятельности, сообщает сервис SuperJob.

Положительно к работе профсоюзов относятся 30% респондентов, негативно — 23%. При этом 60% осведомленных граждан считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов, а старшее поколение (старше 45 лет) видит их пользу чаще молодежи. Респонденты с высоким доходом проявляют больший интерес к профсоюзам, но чаще дают негативную оценку их работы.

Среди предложенных изменений горожане отмечают необходимость создания независимых организаций, реально защищающих права работников на местах. Только 11% опрошенных видят признаки подъема профсоюзного движения, в то время как 29% говорят о его кризисе.

Напомним, что во всех регионах России начали работать межведомственные комиссии, которые будут заниматься борьбой с задержками заработной платы.



Матвей Гавриков