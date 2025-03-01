В России появятся комиссии по борьбе с задержками зарплат

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Во всех регионах России начали работать межведомственные комиссии, которые будут заниматься борьбой с задержками заработной платы. Это позволит властям быстрее выявлять финансовые проблемы компаний. Об этом сообщили в ТАСС.

Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов уточнил, что теперь комиссии, состоящие из представителей власти, профсоюзов и работодателей, будут действовать на обязательной основе. Это поможет местным властям оперативно реагировать на ситуации, когда сотрудники не получают зарплату.

Нилов подчеркнул, что многие компании скрывают свои финансовые трудности до последнего момента и работники часто обращаются в надзорные органы только после нескольких месяцев задержек. Новые комиссии помогут выявлять проблемные предприятия раньше и обеспечивать защиту трудовых прав граждан.