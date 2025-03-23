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Мэр Стамбула арестован по решению суда

09:55, 23.03.2025
Мэр Стамбула арестован по решению суда
Фото: Максим Платонов

Мэр Стамбула арестован по решению суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на A haber.

Ему предъявлены обвинения в «фальсификации результатов тендеров» и «взяточничестве».

По делу о пособничестве терроризму Имамоглу отпущен под судебный контроль. В общей сложности ему вменяются обвинения в «пособничестве вооруженной террористической организации», «создании преступной организации» и других правонарушениях.

Вместе с мэром арестованы десятки человек, включая высокопоставленных сотрудников мэрии, советника Мурата Онгуна и главу муниципалитета района Шишли Эмраха Шахана. По обоим делам проходят 92 человека, часть из которых отпущена под подписку о невыезде или судебный контроль.

Напомним, что недавно Генпрокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу.

Матвей Гавриков

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