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Прокуратура Стамбула запросила арест мэра Экрема Имамоглу

08:24, 23.03.2025
Прокуратура Стамбула запросила арест мэра Экрема Имамоглу
Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk, запрос касается также других подозреваемых по двум делам — о коррупции и терроризме.

Решение по ходатайству пока не принято. Оно будет объявлено позднее. Прокуратура настаивает на аресте Имамоглу и как минимум нескольких фигурантов обоих дел.

Напомним, что недавно депутаты Народно-республиканской партии (НРП) Турции приостановили работу парламента в знак протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Матвей Гавриков

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