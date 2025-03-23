Прокуратура Стамбула запросила арест мэра Экрема Имамоглу

Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk, запрос касается также других подозреваемых по двум делам — о коррупции и терроризме.

Решение по ходатайству пока не принято. Оно будет объявлено позднее. Прокуратура настаивает на аресте Имамоглу и как минимум нескольких фигурантов обоих дел.

Напомним, что недавно депутаты Народно-республиканской партии (НРП) Турции приостановили работу парламента в знак протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.



Матвей Гавриков