Минпромторг предложил поэтапно ввести маркировку сладостей с 1 сентября

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Министерство промышленности и торговли России предлагает поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительских упаковках.



Начало реализации инициативы запланировано на 1 сентября. Речь идет о продукции, реализуемой в потребительской таре.

Исходя из постановления, с 1 сентября планируется ввод регистрационных требований. А вот требование по самой маркировке изделий может растянуться с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом с 1 марта 2025 года маркировка сладостей и кондитерских изделий работает в добровольном порядке.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на популярные сладости в России. Два крупных производителя, Mars и Mondelez, уведомили магазины, что цена на их продукцию вырастет на 5—20% в два этапа — в феврале и марте.



Матвей Гавриков