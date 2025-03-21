Минпромторг предложил поэтапно ввести маркировку сладостей с 1 сентября
Министерство промышленности и торговли России предлагает поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительских упаковках.
Начало реализации инициативы запланировано на 1 сентября. Речь идет о продукции, реализуемой в потребительской таре.
Исходя из постановления, с 1 сентября планируется ввод регистрационных требований. А вот требование по самой маркировке изделий может растянуться с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года.
При этом с 1 марта 2025 года маркировка сладостей и кондитерских изделий работает в добровольном порядке.
Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на популярные сладости в России. Два крупных производителя, Mars и Mondelez, уведомили магазины, что цена на их продукцию вырастет на 5—20% в два этапа — в феврале и марте.
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