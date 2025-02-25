Сладости в России подорожают на 5–20% из-за роста цен на ингредиенты

Фото: Максим Платонов

В России вскоре начнется рост цен на популярные сладости. Два крупных производителя, Mars и Mondelez, уведомили магазины, что цена на их продукцию вырастет на 5–20% в два этапа — в феврале и марте. Об этом сообщили в «Известиях».

Шоколадки Snickers, Milky Way и Bounty подорожают на 16–19%. Конфеты «Коркунов» увеличат цену на 11–19%, а Skittles и M&M — на 12% и 16% соответственно. Также на 15% повысятся цены на шоколадки Alpen Gold и Milka. Бренды Oreo и «Юбилейное» подорожают на 6–9%.

Mars объясняет повышение цен значительным ростом затрат на производство из-за роста цен на какао и ингредиенты, а также увеличением логистических и упаковочных расходов. Mondelez также отмечает подорожание масел и какао на 26–40% за последний год.

Напомним, что Россия занимает 15-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), объем российского экспорта составил более $500 млн, что эквивалентно 178 тыс. тонн.



Анастасия Фартыгина