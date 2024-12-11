Приволжская таможня перечислила в бюджет более 190 млрд рублей с начала 2024 года

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Приволжского таможенного управления, с начала 2024 года таможенные органы Приволжского региона перечислили в федеральный бюджет свыше 190 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Из этой суммы почти 178 млрд рублей составили перечисления Приволжской электронной таможни.

В ноябре 2024 года таможенники пополнили бюджет на 21 млрд рублей, из которых 19,9 млрд рублей пришло от Приволжской электронной таможни. Остальные средства были получены от таможен фактического контроля в Самарской, Нижегородской, Пермской и Саратовской областях, а также в республиках Башкортостан и Татарстан.



Анастасия Фартыгина