За год поездки на такси в Татарстане подешевели на 1,2%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за год стоимость поездок на такси снизилась на 1,2%. Об этом сообщает «РБК Татарстан». На конец 2024 года средняя цена осталась на уровне аналогичного периода 2023 года и составляла 31,7 рубля на 1 км пути.

Своего максимума стоимость поездки достигала в январе 2024 года — 33,3 рубля. Это на 33,4% дороже, чем в аналогичном месяце 2023-го. Минимум средней стоимости зафиксировали в мае — порядка 30,6 руб. за 1 км пути, что на 18% больше, чем годом ранее.

При этом средний чек поездки в 2024 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 17%. В среднем клиенты платили 380 рублей.

Напомним, в Татарстане запретили иностранным гражданам, у которых есть патенты, работать в некоторых сферах, в том числе в такси. Указ об этом подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет на прием таких работников будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Елизавета Пуншева