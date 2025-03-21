Для школ Татарстана закупят макеты гранат на 8 миллионов рублей

Фото: Мария Зверева

Минобрнауки Татарстана объявило о закупке макетов гранат для школ в рамках программы «Основы безопасности и защиты Родины». Это часть федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

В соответствии с тендером, размещенным на портале госзакупок, будет приобретено 3 тыс. макетов четырех различных видов на сумму 8,1 млн рублей.

Макеты будут переданы в 34 школы Нижнекамского района. В дополнение к этому ведомство также планирует закупить аптечки для оснащения кабинетов по основам безопасности.



Анастасия Фартыгина