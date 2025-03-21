Перед матчем Россия — Замбия почтят минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Максим Платонов

Перед товарищеским матчем между сборными России и Замбии, который пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве, объявят минуту молчания в честь жертв трагического теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что минута молчания станет данью памяти всем, кто пострадал во время нападения. Напомним, в результате атаки погибли 145 человек, когда террористы открыли огонь и подожгли зрительный зал.





Анастасия Фартыгина