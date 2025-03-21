В Татарстане планируют создать промышленный парк для трудоустройства местных жителей

Фото: Динар Фатыхов

В Пестречинском районе Татарстана, рядом с жилым комплексом «Царево Village», планируется строительство нового промышленного парка. Об этом сообщил глава района Раис Сулейманов.

По словам Талии Минуллиной, главы Агентства инвестиционного развития, около 20 тыс. человек ежедневно выезжают из этого района на работу. Новый парк позволит жителям трудоустраиваться ближе к дому.

Для размещения промышленного парка выделен свободный земельный участок площадью около 10 гектаров. В районе уже действуют четыре частных промпарка.



Инвестиции в проект пока не раскрыты, но создание нового парка обещает улучшить экономическую ситуацию в районе и предоставить дополнительные рабочие места для местных жителей.