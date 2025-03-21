Суд Татарстана не пустил арестованного главу Камских Полян в баню

Фото с заседания Набережночелнинского суда по мере пресечения. Фото: Сhelny-biz.ru

О смягчении условий домашнего ареста просил сегодня Верховный суд Татарстана адвокат главы Камских Полян Рината Салахутдинова. Сам обвиняемый во взятке в заседании не участвовал, был его сын, однако он от комментариев отказался, передает с места журналист «Реального времени».

Из оглашенной жалобы на домашний арест следовало — в настоящее время в связи с неисправностью технического оборудования в жилом доме баня рядом с ним является единственной функционирующей ванной комнатой. А само проживание в частном доме вызвано необходимостью ухода за домашними животными, участком, а также коммуникациями и постройками на нем.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защитник Виктор Кузовков просил разрешить клиенту ежедневные прогулки во дворе частного дома, огороженной забором, а также позволить посещать баню.

Представитель прокуратуры Татарстана Андрей Андронов заявил, что постановление Набережночелнинского суда обосновано и в случае смягчения условий домашнего ареста обвиняемый «может попытаться скрыться».

Судья, выйдя из совещательной комнаты, утвердил решение суда первой инстанции без внесения в него уточнений.

Напомним, Салахутдинова обвиняют в получении взятки айфоном, и вину он уже признал. Сотрудники ФСБ, МВД и СК пришли за ним 5 марта сего года, после получения признательных показаний от руководителей двух коммунальных организаций, выступивших в качестве взяткодателя и посредника.

По версии следствия, передача новенького гаджета с аксессуарами — всего на сумму 118 тысяч рублей — состоялась в январе 2025 года, этим гаджетом с муниципальным чиновником расплатились за общее покровительство коммерческой организации.

Заметка дополняется.