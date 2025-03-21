В России начнут размещать информацию о туристических объектах на дорожных знаках

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев выступил с инициативой разрешить размещение информации о туристических объектах на дорожных знаках. Он считает, что это поможет автопутешественникам и сделает их поездки более безопасными и удобными. Об этом сообщили в РИА «Новости».

С 2026 года на дорожных знаках будет запрещено размещать любую коммерческую информацию, включая рекламу отелей и кемпингов. Тарбаев подчеркивает, что информация о местонахождении туристических объектов не должна рассматриваться как реклама в коммерческом смысле.

— Это социальная реклама, направленная на помощь путешественникам, — отметил он.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По словам депутата, многие автотуристы могут столкнуться с проблемами, если их навигаторы не работают.

— Представьте, что у путешественника не работает навигатор и он не знает, как добраться до ближайшего кемпинга. В такой ситуации информация на дорожных знаках может стать спасением, — добавил Тарбаев.

Он также предложил рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на размещение информации на знаках. Это может помочь поддержать предпринимателей, которые развивают автотуризм в небольших населенных пунктах.

— Для таких мест объекты автотуризма могут стать градообразующими, — подчеркнул депутат.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тарбаев считает, что поддержка автотуризма важна для развития туристической инфраструктуры в России.

— Кемпинги и отели — это коммерческие проекты, но когда речь идет о безопасности и удобстве путешественников, они становятся частью инфраструктуры, — заключил он.

Напомним, что историческое здание Александровского пассажа в Казани планируют открыть для туристов и местных жителей. Об этом сообщил Иван Гущин, глава Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Гущин заявил, что перед открытием необходимо провести стабилизацию грунтов и вывести здание из аварийного состояния.

Анастасия Фартыгина