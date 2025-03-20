В Казани Александровский пассаж станет новым туристическим объектом

Фото: Максим Платонов

Историческое здание Александровского пассажа в Казани планируют открыть для туристов и местных жителей. Об этом сообщил Иван Гущин, глава Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Гущин заявил, что перед открытием необходимо провести стабилизацию грунтов и вывести здание из аварийного состояния.

— Мы ждем от правообладателя, что объект будет приспособлен для доступа туристов и жителей Казани, — добавил он.

Ранее, в апреле 2024 года, комитет планировал изъять Александровский пассаж у собственника, но затем отказался от этой идеи. Правообладатель заявил о намерении сохранить историческое здание и привести его в порядок.

Александровский пассаж был построен в 1880—1883 годах по заказу купца Александра. Его площадь составляет 11,3 тыс. кв.м, а земельный участок — 4,1 тыс. кв.м. Это здание является одним из немногих пассажей, построенных в России.

Также Гущин сообщил, что Мергасовский дом на улице Дзержинского в Казани не находится под угрозой обрушения. Это заявление прозвучало на фоне возникших опасений из-за образовавшегося в окрестностях карстового провала.

Анастасия Фартыгина