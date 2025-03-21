«Вину признал частично»: суд Татарстана не отпустил замначальника УФАС Татарстана под домашний арест

Фото: Ирина Плотникова

Под стражей минимум до 18 апреля останется 34-летний замглавы УФАС пл Татарстану Алмаз Яфизов. Сегодня Верховный суд РТ отказался смягчать ему самую суровую меру пресечения, избранную по ходатайству ФСБ по обвинению в превышении полномочий.

На заседании суда арестованный просился под домашний арест:

«Я не собираюсь скрываться. Потому что у меня двое малолетних детей, ипотека... Мне скрываться смысла не имеет. Ранее не судим, не рецидивист», — выступил Алмаз Яфизов по видеосвязи с казанским СИЗО-1.

Новый защитник обвиняемого Рамиль Мубаракшин в Верховном суде Татарстана обошелся без оценки обоснованности подозрений силовиков. Он заявил — полностью поддерживает жалобу адвоката Марселя Шагиахметова и считает — в рассмотренных судом первой инстанции материалах не было сведений о наличии реальной возможности Яфизова скрыться, продолжить преступную деятельность или давить на свидетелей. Он подчеркнул — имущества за рубежом у его клиента нет, а возможность более мягкой меры пресечения Вахитовским судом даже не рассматривалась.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Он полностью социально адаптирован, проживает с семьей. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. Просим избрать более мягкую меру пресечения», — обратился к суду адвокат.

В свою очередь прокурор Андрей Андронов поддержал позицию зампрокурора Татарстана Александра Чеховского, который лично подавал возражения по жалобе защиты на арест и просил Верховный суд республики сохранить данную меру пресечения. «Я полагаю, опасаясь ответственности, он (арестованный) может попытаться скрыться и оказать давление на участников уголовного производства — такие факты были», — сообщил суду Андронов.

Напомним, Яфизову инкриминируют выдачу незаконных предписаний УФАС по Татарстану о нарушениях при проведении аукционов на право разработки государственных недр на песчаном карьере «Елабужский». По версии следователей ФСБ, под видом борьбы за чистоту торгов, антимонопольщик лоббировал интересы коммерческих структур, что привело к ограничению конкуренции, дискредитации деятельности УФАС и упущенной выгоде бюджета от налогов и неналоговых поступлений. По двум аукционам сумма поступлений могла составить 146 млн рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Яфизов на момент задержания и ареста вину отрицал. Однако поменял свою позицию после ареста — написал явку с повинной и дал показания о признании незаконности своих действий по первому аукциону. Ущерб по нему следствие оценивает в сумму не менее 37 млн рублей.

Протокол явки с повинной и допроса с признанием Яфизова к материалам дела просили приобщить следователи, уведомил присутствующих судья Верховного суда РТ Айрат Миннуллин. Он процитировал часть показаний, в которых арестованный замглавы УФАС сообщает: по просьбе бизнесмена Менишева дал поручение своей подчиненной подготовить позицию УФАС о проведении аукциона с нарушением законодательства и обязании Минэкологии РТ как заказчика провести новые торги.

Также к материалам арестного дела приложили дополнительный допрос подчиненной Яфизова, которая также сообщала о даче таких указаний ныне обвиняемым.

«Вину признал частично», — уточнил в перерыве адвокат обвиняемого Рамиль Мубаракшин, воздержавшись от других пояснений по существу дела.