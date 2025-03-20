В Татарстане создали межведомственный экспертный совет по развитию системы психологической помощи
Правительство Татарстана утвердило создание межведомственного экспертного совета системы психологической помощи. Председателем совета назначена заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Целью совета является повышение эффективности системы оказания психологической помощи населению республики. В задачи нового органа входят содействие в повышении доступности и качества психологической помощи, формирование плана мероприятий по реализации концепции развития системы поддержки, а также согласование методических и профессиональных подходов для межведомственной деятельности психологов.
Совет будет заниматься экспертизой научных, аналитических, программных и методических разработок, связанных с психологической помощью, а также защищать профессиональные права специалистов отрасли.
В состав совета вошли 33 человека, включая представителей министерств и ведомств республики. Заместителями председателя стали министр по делам молодежи Ринат Садыков и министр образования и науки Ильсур Хадиуллин. Секретарем назначен первый замглавы минмолодежи Софья Галиева-Мустафина.
Напомним, что спрос на корпоративных психологов в Татарстане вырос в шесть раз. За прошедший год количество вакансий для таких специалистов увеличилось на 68% по сравнению с предыдущим годом.
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