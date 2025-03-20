В Татарстане создали межведомственный экспертный совет по развитию системы психологической помощи

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана утвердило создание межведомственного экспертного совета системы психологической помощи. Председателем совета назначена заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Целью совета является повышение эффективности системы оказания психологической помощи населению республики. В задачи нового органа входят содействие в повышении доступности и качества психологической помощи, формирование плана мероприятий по реализации концепции развития системы поддержки, а также согласование методических и профессиональных подходов для межведомственной деятельности психологов.

Совет будет заниматься экспертизой научных, аналитических, программных и методических разработок, связанных с психологической помощью, а также защищать профессиональные права специалистов отрасли.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В состав совета вошли 33 человека, включая представителей министерств и ведомств республики. Заместителями председателя стали министр по делам молодежи Ринат Садыков и министр образования и науки Ильсур Хадиуллин. Секретарем назначен первый замглавы минмолодежи Софья Галиева-Мустафина.

Напомним, что спрос на корпоративных психологов в Татарстане вырос в шесть раз. За прошедший год количество вакансий для таких специалистов увеличилось на 68% по сравнению с предыдущим годом.

Матвей Гавриков