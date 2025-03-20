Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о ситуации с вратарями команды

Рулевой казанцев высказался об игре Билялова, а также шансах Мифтахова и Арефьева

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о вратарях казанской команды после «сухой» победы над «Барысом» со счетом 8:0.

— Создали много остроты, результативно сыграли в атаке. В обороне все было надежно, в какие-то моменты Тимур Билялов подчищал, это наш первый матч в 2025 году «на ноль». Сыграет ли Мифтахов с «Сибирью»? Проанализируем матч, посмотрим на состояние игроков. От этого будем отталкиваться, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер «Ак Барса» рассказал, почему третий голкипер Максим Арефьев не получает игровой практики. Молодой вратарь полетел на заключительный выезд казанцев в «регулярке», но остался вне заявки на матч с «Барысом».

— Максим сейчас с нами. Рассматривали вариант дать сыграть ему, но в конце регулярного чемпионата у нас получился календарь с большими промежутками, поэтому не могли оставить без практики наших основных вратарей. При любой другой ситуации он мог выйти, но и сейчас Максим в обойме и готовится вместе с командой, — заявил Гатиятулин.

«Ак Барс» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 85 очками. Казанцы рискуют начать плей-офф без домашнего бонуса в первом раунде Кубка Гагарина.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 марта в Новосибирске с «Сибирью» в 13:30 по московскому времени. Игра станет заключительной для команды Гатиятулина в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Далее казанцы стартуют в розыгрыше Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин